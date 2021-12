Conte dopo l’incontro coi sindacati | “Priorità al contrasto al precariato e all’evasione fiscale | vanno premiati gli onesti e colpiti i disonesti”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Ho dichiarato che il M5s è sempre aperto al confronto con ie le parti sociali. Abbiamo innanzitutto parlato della necessità di intervenire sul patto di stabilità per garantire politiche espansive in futuro”. A dirlo,con Maurizio Landini della Cgil e Pierpaolo Bombardieri della Uil, il capo del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Abbiamo parlato delal. Abbiamo condiviso un accordo di consultazione permanente per contrastare l’evasione. Questo è un obiettivo primario e comune. Dobbiamo recuperare un grande tesoro: oltre 100 miliardi di euro l’anno che si disperdono nell’economia dei dis”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FBiasin : Il #Tottenham di #Conte è stato ufficialmente eliminato dalla #ConferenceLeague (0-3 a tavolino con il #Rennes dopo… - ilriformista : L’ex premier #Renzi esulta dopo il voto della Giunta del Senato che dà l’ok al conflitto di attribuzione: ma le par… - LALAZIOMIA : Conference League, la decisione del Tottenham dopo lo 0-3 a tavolino e l’eliminazione dalla competizione… - buonweekend : Dopo l'incontro di Conte con Landini e Bombardieri: 'Contrasto evasione e precariato' - AssuntaPetrucc1 : @ItaliaViva @matteorenzi Pian piano la verità viene fuori. Ecco perchè attacca #Conte il cialtrone #Renzi. Voleva l… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte dopo

Palazzo Chigi, oltre il ridicolo: quale poltrona d'oro ha rifiutato per M5s... in vista di una sua futura abdicazione, oppure di un prossimo vero papa che,la sua morte, si ... Caro Padre Cavalcoli, ' se non tornerete come bambini ….', com'era? L' esempio delOra,...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il Tottenham di Antonio Conte farà ricorso dopo la decisione dell’Uefa di assegnare lo 0-3 a tavolino in favore del Rennes, c ...L’allenatore del Tottenham: “Sono molto deluso. È stato incredibile quello che ha fatto la UEFA” Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato dell’eliminazione dalla Conference League de ...