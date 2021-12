Conte attacca l’Uefa | “Meritavamo di giocarci la qualificazione sul campo”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Antonionon ci sta. Il suo Tottenham è pronto a fare ricorso dopo lo 0-3 a tavolino contro il Rennes, che ha determinato l’eliminazione degli Spurs dalla Uefa Conference League 2021/2022. Questo il duro attacco alla Uefa dell’allenatore italiano: “Sono molto deluso. È stato incredibile quello che ha fatto ed è incredibile la spiegazione di questa sconfitta. Ho letto che il Tottenham non ha potuto giocare la partita per i casi di Covid. Siamo comunque molto, molto fiduciosi per il prossimo passo.dilain”. SportFace.

