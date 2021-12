Contagi quasi raddoppiati in 24 ore, 153 morti: il bollettino è una condanna. Ma è tsunami globale: Usa e UK, numeri catastrofici (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel giro di 24 ore è drasticamente cambiato il dato relativo ai nuovi casi di Covid. Praticamente è raddoppiato, e ciò è da ricondurre al fatto che siano stati eseguiti circa 500mila test in più rispetto a ieri. Il bollettino di oggi, martedì 21 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.798 Contagiati, 16.189 guariti e 153 morti a fronte di 851.865 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,6 per cento. Per quanto riguarda i casi di Covid, si tratta del numero più alto fatto registrare dall'inizio della quarta ondata: per fortuna l'Italia può vantare un alto tasso di vaccinati che non ferma la circolazione del virus, ma impedisce lo sviluppo della malattia grave e quindi il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. La pressione sugli ospedali continua infatti a essere gestibile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel giro di 24 ore è drasticamente cambiato il dato relativo ai nuovi casi di Covid. Praticamente è raddoppiato, e ciò è da ricondurre al fatto che siano stati eseguiti circa 500mila test in più rispetto a ieri. Ildi oggi, martedì 21 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.798ati, 16.189 guariti e 153a fronte di 851.865 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 3,6 per cento. Per quanto riguarda i casi di Covid, si tratta del numero più alto fatto registrare dall'inizio della quarta ondata: per fortuna l'Italia può vantare un alto tasso di vaccinati che non ferma la circolazione del virus, ma impedisce lo sviluppo della malattia grave e quindi il sovraccarico del sistema sanitario nazionale. La pressione sugli ospedali continua infatti a essere gestibile, ...

Advertising

borghi_claudio : Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass pe… - dellorco85 : Faccio notare ai novax che sembrano quasi esultare per l'aumento dei contagi da Omicron, che in caso di… - borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - IndomitusVirtus : RT @ElGusty99523701: Ahahahah FLASH:QUASI 31.000 CONTAGI OGGI E 150 DECESSI. IL SUOER GREEN PASS FUNZIONA ALLA GRANDE. Ahahahah - Bobbio65M : RT @ElGusty99523701: Ahahahah FLASH:QUASI 31.000 CONTAGI OGGI E 150 DECESSI. IL SUOER GREEN PASS FUNZIONA ALLA GRANDE. Ahahahah -