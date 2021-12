Contagi alle stelle e opposizione all’agenda economica di Biden fanno tremare Wall Street. E l’anno nuovo non sarà meglio (Di martedì 21 dicembre 2021) La chiusura anticipata delle scuole americane decisa per evitare che Omicron rovini le festività come sta avvenendo oltre oceano, ha fatto riversare in anticipo i turisti nelle stazioni sciistiche delle Montagne Rocciose. Ma la lontananza geografica dall’epidemia della costa orientale e dalle battaglie politiche a Washington non basta per godersi la settimana bianca natalizia. L’opposizione nei confronti dell’agenda economica di Biden e l’impennata dei Contagi a livello globale hanno fatto crollare gli indici di borsa. Lo Standard and Poor 500 ha registrato la maggiore flessione nell’arco di tre giorni da settembre. Prigioniera di un terrificante de-ja-vue, Wall Street chiude l’anno con le stesse incertezze ma con nuove paure: l’inflazione e gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) La chiusura anticipata delle scuole americane decisa per evitare che Omicron rovini le festività come sta avvenendo oltre oceano, ha fatto riversare in anticipo i turisti nelle stazioni sciistiche delle Montagne Rocciose. Ma la lontananza geografica dall’epidemia della costa orientale e dbattaglie politiche a Washington non basta per godersi la settimana bianca natalizia. L’nei confronti dell’agendadie l’impennata deia livello globale hanno fatto crollare gli indici di borsa. Lo Standard and Poor 500 ha registrato la maggiore flessione nell’arco di tre giorni da settembre. Prigioniera di un terrificante de-ja-vue,chiudecon le stesse incertezze ma con nuove paure: l’inflazione e gli ...

