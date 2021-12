Consulcesi dona Van all’associazione Tudisco per i piccoli pazienti

(Di martedì 21 dicembre 2021) Partono da paesi e città di tutto il mondo, spaventati e disorientati e arrivano nella grande metropoli romana con il ‘carico’ di una malattia da affrontare. Sono le migliaia di famiglie che ogni anno bussano alla ‘Casa di Andrea’ dell’associazione Andrea, a Roma, che offre loro un alloggio e tanti servizi di assistenza integrata. Quest’anno,ha volutore loro un nuovo mezzo di trasporto, un Fiat Qubo, per ‘accorciare’ i tempi e le distanze tra i bambini, le loro famiglie e i medici e gli operatori sanitari delle strutture specializzate nelle quali sono in cura. La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta oggi alla sede dell’associazione Andreatra la presidente dell’associazione Fiorella Tosoni e Massimo Tortorella, presidente. Presente anche Arianna ...

Adnkronos

La donazione di Consulcesi è un sostegno fondamentale per il nostro operato', conclude. 'Questo gesto nasce da un'esigenza degli operatori sanitari che ci hanno segnalato il disagio delle famiglie ...