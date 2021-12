(Di martedì 21 dicembre 2021) Subito grosse novità per la 19ª, l'ultima del girone di andata di Serie A: la Salernitana non partirà per Udine causa positività al Covid nel gruppo squadra del club campano. Salta quindi la ...

Advertising

Fantacalcio : Fantacalcio Mantra, le 5 scommesse della 19ª giornata di Serie A - Fantacalcio : Fantacalcio Mantra, le 5 certezze della 19ª giornata di Serie A - sportli26181512 : Consigli #fantacalcio, chi schierare alla 19ª giornata: formazioni e indisponibili: Il girone di andata si chiude c… - Fantacalcio : 19ª giornata Serie A: 5 centrocampisti da schierare al Fantacalcio - TuttoFanta : ??Gli 11 fantaconsigli #lowcost per la 19° giornata di #fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli fantacalcio

Subito grosse novità per la 19ª giornata, l'ultima del girone di andata di Serie A: la Salernitana non partirà per Udine causa positività al Covid nel gruppo squadra del club campano. Salta quindi la ...SASSUOLO (4 - 3 - 3):7, Toljan 5 (dal 33 st Muldur s.v.), Chiriches 5.5, Ferrari 6, ... CRONACA DELLA PARTITAREPORT Reti: al 31 Scamacca, al 37 Frattesi, al 16 st Vlahovic, al ...E’ il momento dei consigli di CalcioToday per la formazione da schierare al Fantacalcio in occasione della 19a giornata di Serie A Torna la Serie A per il turno infrasettimanale che chiude il girone d ...Fantacalcio Mantra: le 5 scommesse della 19ª giornata In ... Contro la Sampdoria potrebbe continuare a sorprendere, noi vi consigliamo di schierarlo, come Dd. Roberto Gagliardini (M/C) - Ogni ...