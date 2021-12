Advertising

fisco24_info : Confindustria:Buzzella,Lombardia sempre più guarda ad Europa: Associazione celebra '50 anni di traguardi' - DihLombardia : RT @ConfindustriaL: 50 anni Confindustria Lombardia - evento celebrativo del 50° con il Presidente Francesco Buzzella e il Governatore @Fon… - GvVisca : RT @ConfindustriaL: 50 anni Confindustria Lombardia - evento celebrativo del 50° con il Presidente Francesco Buzzella e il Governatore @Fon… - sil_pagani : RT @ConfindustriaL: 50 anni Confindustria Lombardia - evento celebrativo del 50° con il Presidente Francesco Buzzella e il Governatore @Fon… - Univa_Stampa : RT @ConfindustriaL: 50 anni Confindustria Lombardia - evento celebrativo del 50° con il Presidente Francesco Buzzella e il Governatore @Fon… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Buzzella

ANSA Nuova Europa

Oggi - dichiara- la ragion d'essere diLombardia è, se vogliamo, ancor più strategica: nei prossimi 50 anni ci immaginiamo unaLombardia sempre più rivolta verso ...Nord e i presidenti FrancescodiLombardia, Pietro Ferrari dell'Emilia - Romagna, Marco Gay del Piemonte ed Enrico Carraro del Veneto hanno manifestato in coro ...Confindustria Lombardia compie 50 anni e lunedì sera, presso la Fondazione Feltrinelli a Milano, il presidente Francesco Buzzella ha consegnato al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana il pa ...Motori termici, sconcerto di Confindustria Nord per la decisione del Cite. In Italia nella filiera automotive a rischio 70.000 posti lavoro.