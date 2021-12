Conferenza stampa Zanetti: «Dovremo essere cinici. La Lazio senza Immobile…» (Di martedì 21 dicembre 2021) Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha presentato la gara di domani contro la Lazio in Conferenza stampa: ecco le sue parole Alla vigilia del match tra Venezia e Lazio, Paolo Zanetti – tecnico dei padroni di casa – ha risposto alle domande dei cronisti presenti in Conferenza stampa- Ecco le sue parole: IMMOBILE ASSENTE – «Chiaramente qualcosa perde perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica, ha però un attacco tale da sopperire a queste assenze, la Lazio lavora bene di collettivo, quindi di principio non è collegata a un giocatore solo. Quindi non vedo problematiche particolari, anche se manca uno dei pezzi migliori. Di fronte abbiamo una partita dura, difficile, una squadra che è fortissima e ha avuto due giorni in più di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Paolo, tecnico del Venezia, ha presentato la gara di domani contro lain: ecco le sue parole Alla vigilia del match tra Venezia e, Paolo– tecnico dei padroni di casa – ha risposto alle domande dei cronisti presenti in- Ecco le sue parole: IMMOBILE ASSENTE – «Chiaramente qualcosa perde perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica, ha però un attacco tale da sopperire a queste assenze, lalavora bene di collettivo, quindi di principio non è collegata a un giocatore solo. Quindi non vedo problematiche particolari, anche se manca uno dei pezzi migliori. Di fronte abbiamo una partita dura, difficile, una squadra che è fortissima e ha avuto due giorni in più di ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Sampdoria, Gabbiadini gioca? La risposta di D'Aversa La sua presenza è in dubbio con la Roma domani sera, e lo stesso allenatore D'Aversa è rimasto piuttosto vago oggi in conferenza stampa: ' Manolo si è allenato e valuteremo tutto fino a domani ' ha ...

Milan, Pioli senza Ibrahimovic: "Sovraccarico al ginocchio, salta l'Empoli" Per i rossoneri è già tempo di tornare in campo, ad Empoli , match presentato da Stefano Pioli in conferenza stampa. 'Ascolto e leggo diverse cose, alcune corrette e altre che ci servono per provare ...

La Conferenza Stampa di fine anno del Presidente Manfredi Federvolley Spalletti e il gol annullato a Kessie: “Regola chiara, di cosa si parla?” Spalletti dopo Milan-Napoli è stato ancora interpellato sulla rete non convalidata a Kessie a San Siro. L'allenatore azzurro non ha dubbi.

Il piano d’azione Italia-Germania e altre notizie interessanti Durante una conferenza stampa a Roma del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e del cancelliere tedesco Olaf Scholz, è stato annunciato che i due governi lavoreranno per un piano d’azione It ...

