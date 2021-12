Conferenza stampa Trump il 6/1, un anno da assalto Congresso (Di martedì 21 dicembre 2021) Donald Trump prevede di organizzare una Conferenza stampa il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso. L'appuntamento sarà nell'albergo di Trump a Palm Beach e l'ex presidente intende ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Donaldprevede di organizzare unail giorno del primo anniversario dell'al. L'appuntamento sarà nell'albergo dia Palm Beach e l'ex presidente intende ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - borghi_claudio : Conferenza stampa commissione David Rossi - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri, fra poco il report su - mammasi68 : RT @HANIA243474887: Il Rettiliano, ha fatto dichiarazioni in una sua conferenza stampa che non corrispondono alla realtà dei fatti: ” chi n… - infoitsport : LIVE TMW - Sampdoria, fra poco la conferenza stampa di D'Aversa in vista della trasferta di Roma -