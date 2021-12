Conferenza stampa Pioli: «Empoli? squadra temibile. Ibra non ci sarà» (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Stefano Pioli in Conferenza stampa in vista della sfida del Milan contro l’Empoli di domani sera al Castellani Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli di domani sera. Le parole del tecnico del Milan: Empoli-MILAN – «Affrontiamo una squadra forte che ha battuto Juventus, Napoli e Fiorentina. Allenata da un grande tecnico, giocano molto bene, sono rapidi, ma credo che anche noi abbiamo preparato bene la partita. Dipende dalla nostra prestazione». THEO HERNANDEZ – «È un giocatore diventato più completo perché ha migliorato anche l’aspetto difensivo. Ha avuto una settimana difficile ma domani spero sia in grande condizione» INFORTUNI – «Leao sta meglio. Recupera ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Le parole di Stefanoinin vista della sfida del Milan contro l’di domani sera al Castellani Stefanoha parlato inalla vigilia della sfida contro l’di domani sera. Le parole del tecnico del Milan:-MILAN – «Affrontiamo unaforte che ha battuto Juventus, Napoli e Fiorentina. Allenata da un grande tecnico, giocano molto bene, sono rapidi, ma credo che anche noi abbiamo preparato bene la partita. Dipende dalla nostra prestazione». THEO HERNANDEZ – «È un giocatore diventato più completo perché ha migliorato anche l’aspetto difensivo. Ha avuto una settimana difficile ma domani spero sia in grande condizione» INFORTUNI – «Leao sta meglio. Recupera ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Pioli: "Empoli? squadra temibile. Ibra non ci sarà" ASCOLTA Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della sfida del Milan contro l'Empoli di domani sera al Castellani Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli di domani sera. Le ...

Pioli e il mercato di gennaio: "Se potremo migliorare la rosa lo faremo" Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato del mercato di gennaio. Queste le sue parole: "Il livello del campionato è alto, ci sono ...

