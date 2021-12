Conferenza stampa Juric: «L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia. Inzaghi top allenatore» (Di martedì 21 dicembre 2021) L’allenatore del Torino Juric ha parlato alla vigilia della partita contro L’Inter Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro L’Inter. INTER – «Mi sembra la squadra che gioca meglio quest’anno. Fanno un bel calcio. Stanno sfruttando bene il lavoro di Conte e in più Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono un po’ più liberi, le giocate sono meno codificate e si vede. Nelle ultime giornate mi hanno impressionato per i gol fatti e per come difendono. Sono una novità per il nostro calcio, veramente bravi. Inzaghi è bravissimo. È un top allenatore». MENTALITA A SAN ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) L’del Torinoha parlato alla vigilia della partita controIvandel Torino, ha parlato inalla vigilia della partita di San Siro contro. INTER – «Mi sembra la squadra chemeglio quest’anno. Fanno un bel. Stanno sfruttando bene il lavoro di Conte e in piùha dato imprevedibilità. Si sentono un po’ più liberi, lete sono meno codificate e si vede. Nelle ultime giornate mi hanno impressionato per i gol fatti e per come difendono. Sono una novità per il nostro, veramente bravi.è bravissimo. È un top». MENTALITA A SAN ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Allegri pre #JuveCagliari ?? LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister Allegri, fra poco il report su - ItalyinGermany : Il Cancelliere ???? @OlafScholz nella conferenza stampa congiunta con il PdC ???? #Draghi: 'Dobbiamo e vogliamo combatt… - MondoToro_net : ?? #Juric chiude la conferenza stampa: “#Vojvoda? Si è sempre allenato al massimo, anche quando non giocava. Ora rac… - Fabiostefano85 : RT @L3onard___: Alcuni non capirebbero di essere in dittatura neanche se lo dicessero apertamente in conferenza stampa. -