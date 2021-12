Conference League | Tottenham farà ricorso contro l' esclusione

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes, la Uefa decide 3-0 a tavolino per i francesi: inglesi eliminati dalla… - SirCambiaNome : 'DAL CATTEDRALICO DI MILANO, MILAN - UNIREA URZICENI, Semifinale di Conference League 2031' - sportface2016 : #TottenhamRennes, #Conte: 'Faremo ricorso contro decisione #Uefa' - ficulle39 : RT @DucNuccio: Quindi il Tottenham ha perso 3 a 0 per non essersi presentato causa focolaio Covid contro il Lille ed eliminato dalla Confer… - ETGazzetta : Conference League, Conte conferma il ricorso del Tottenham sulla partita persa a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

Il Tottenham farà appello contro il 3 - 0 a tavolino deciso dall'Uefa per la partita non disputata contro il Rennes in, per i casi covid tra gli Spurs. Lo ha annunciato il tecnico della squadra londinese Antonio Conte. "Non è definitiva, ci sarà un altro passo per confermare o meno questa incredibile ...Il Tottenham prepara il ricorso contro la sconfitta a tavolino per 0 - 3 contro il Rennes, costata l'eliminazione dalla. La decisione di rivolgersi al Tas è stata confermata da Antonio Conte. "Onestamente per me, il club e i nostri tifosi, è incredibile la decisione dell'Uefa. È certamente ingiusto. ...Antonio Conte ha annunciato che il club farà appello contro il 3-0 a tavolino deciso dall'Uefa per la partita non disputata contro il Rennes in Conference League, a causa dei casi di positività al Cov ...Probabili formazioni Inter Torino: diretta tv, le scelte di Simone Inzaghi e Juric per la partita valida per la 19^ giornata nel campionato di Serie A.