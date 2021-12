Conference League: ufficiale l'eliminazione del Tottenham. La Roma tra le favorite (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai è ufficiale: il Tottenham di Conte è fuori dalla Conference League. In mattinata è arrivato il comunicato UEFA che ha assegnato la sconfitta 3-0 a tavolino contro il Rennes per l’impossibilità di disputare la partita. Il match era stato annullato a causa dei troppi casi Covid registrati tra gli Spurs (che dovranno recuperare anche tre partite di Premier League): la data di recupero inizialmente era stata fissata al 9 dicembre ma alla fine, dati gli accavallamenti nel calendario, si è deciso di optare per il ko a tavolino con conseguente eliminazione della squadra dal torneo e l’accesso per il Vitesse ai playoff come seconda classificata del girone. La squadra di Conte era, insieme alla Roma, una delle favorite per la vittoria finale della ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Ormai è: ildi Conte è fuori dalla. In mattinata è arrivato il comunicato UEFA che ha assegnato la sconfitta 3-0 a tavolino contro il Rennes per l’impossibilità di disputare la partita. Il match era stato annullato a causa dei troppi casi Covid registrati tra gli Spurs (che dovranno recuperare anche tre partite di Premier): la data di recupero inizialmente era stata fissata al 9 dicembre ma alla fine, dati gli accavallamenti nel calendario, si è deciso di optare per il ko a tavolino con conseguentedella squadra dal torneo e l’accesso per il Vitesse ai playoff come seconda classificata del girone. La squadra di Conte era, insieme alla, una delleper la vittoria finale della ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE Tottenham-Rennes, la Uefa decide 3-0 a tavolino per i francesi: inglesi eliminati dalla… - ilRomanistaweb : La #Roma è la squadra ad aver segnato più gol nei gironi di #ConferenceLeague Sono diciotto le marcature realizzat… - fantus74 : RT @DucNuccio: Quindi il Tottenham ha perso 3 a 0 per non essersi presentato causa focolaio Covid contro il Lille ed eliminato dalla Confer… - Giampaolesimo : @JordanoSimo @Pol_Granata Ora abbiamo Izzo e Izzo Jr, dopo diventano Mandragora e Mandragora Jr Tamarri FC e andiamo in Conference League - fabbianorozzang : RT @AnfetaMilan: Roma Twitter: - pochissimi trofei nella storia - nessun trofeo recente - giocano la conference League - possiedono la pat… -