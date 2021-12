Conference League, Conte non ci sta: “Ecco come agiremo!” (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la comunicazione ufficiale della UEFA che ha condannato il Tottenham ad uno 0-3 a tavolino con la conseguente eliminazione dalla competizione, il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha anticipato nella giornata odierna come si muoverà il club. Antonio Conte, TottenhamIl tecnico italiano ha espresso tutto il suo dispiacere per la decisione della UEFA, ritenuta contraddittoria e paradossale, anticipando che il Tottenham farà ricorso. Queste le parole del tecnico: “Un’incredibile decisione. E questa decisione non è giusta. Tutto il mondo sa che stavamo affrontando un grande problema per via del Covid-19. Non abbiamo potuto giocare non per colpa nostra, ma perché avevamo molti giocatori contagiati e il Governo ha deciso di interrompere i nostri allenamenti, di chiudere il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo la comunicazione ufficiale della UEFA che ha condannato il Tottenham ad uno 0-3 a tavolino con la conseguente eliminazione dalla competizione, il tecnico degli Spurs Antonioha anticipato nella giornata odiernasi muoverà il club. Antonio, TottenhamIl tecnico italiano ha espresso tutto il suo dispiacere per la decisione della UEFA, ritenuta contraddittoria e paradossale, anticipando che il Tottenham farà ricorso. Queste le parole del tecnico: “Un’incredibile decisione. E questa decisione non è giusta. Tutto il mondo sa che stavamo affrontando un grande problema per via del Covid-19. Non abbiamo potuto giocare non per colpa nostra, ma perché avevamo molti giocatori contagiati e il Governo ha deciso di interrompere i nostri allenamenti, di chiudere il ...

