Concorso Ministero Economia, 20 funzionari contabili: informazioni sulla prova (Di martedì 21 dicembre 2021) *Aggiornamento del 21/12/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101 del 21 dicembre 2021 un avviso contenente delle informazioni relative al Concorso per 20 funzionari contabili presso il Ministero dell’Economia. In particolare, si precisa che l’elenco degli ammessi alla prova orale in base alla valutazione dei titoli verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 del 18 febbraio 2022. Leggi l’avviso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22 ottobre 2021 il nuovo Concorso Ministero Economia, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di 20 funzionari amministrativi contabili, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 dicembre 2021) *Aggiornamento del 21/12/2021: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101 del 21 dicembre 2021 un avviso contenente dellerelative alper 20presso ildell’. In particolare, si precisa che l’elenco degli ammessi allaorale in base alla valutazione dei titoli verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 14 del 18 febbraio 2022. Leggi l’avviso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 22 ottobre 2021 il nuovo, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di 20amministrativi, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici ...

