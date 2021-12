Commercialisti al voto, parla Cuomo (Di martedì 21 dicembre 2021) di Erika Noschese L’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno è pronta a tornare al voto. Dopo sospensioni e ricorsi, il ministro ha nominato tre commissari che hanno individuato una nuova data: il 20 e 21 gennaio. In corsa per la presidenza dell’Odcec Matteo Cuomo con la lista Più Ordine: “Parliamo di una lista, di una grande squadra che si mette al servizio dei colleghi come dovrebbe essere. Ci mettiamo la faccia, il cuore, la professionalità, tutte prerogative che derivano dalla passione per questa professione”, ha dichiarato Cuomo. L’ordine dei Commercialisti, in queste settimane, fa i conti con le difficoltà che vivono a causa dell’Agenzia delle Entrate: interlocuzione pari a zero, impossibilità di accedere alla struttura di Salerno ma di fare ricorso a quella di Vallo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 dicembre 2021) di Erika Noschese L’ordine dei Dottoried Esperti Contabili di Salerno è pronta a tornare al. Dopo sospensioni e ricorsi, il ministro ha nominato tre commissari che hanno individuato una nuova data: il 20 e 21 gennaio. In corsa per la presidenza dell’Odcec Matteocon la lista Più Ordine: “Parliamo di una lista, di una grande squadra che si mette al servizio dei colleghi come dovrebbe essere. Ci mettiamo la faccia, il cuore, la professionalità, tutte prerogative che derivano dalla passione per questa professione”, ha dichiarato. L’ordine dei, in queste settimane, fa i conti con le difficoltà che vivono a causa dell’Agenzia delle Entrate: interlocuzione pari a zero, impossibilità di accedere alla struttura di Salerno ma di fare ricorso a quella di Vallo ...

