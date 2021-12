Come usare la nuova funzione di Whatsapp per nascondersi (Di martedì 21 dicembre 2021) Se siete soliti utilizzare Whatsapp per comunicare quotidianamente con amici o colleghi, vi sarà capitato almeno un volta di avere a che fare con un contatto invadente e fastidioso che non appena vi vedeva online iniziava a tartassarvi di messaggi poco graditi. Per fortuna questa situazione non si ripresenterà più grazie a una nuova funzione di Whatsapp. La nuova funzione studiata dagli sviluppatori di Whatsapp permette infatti di nascondere il proprio accesso ad alcuni utenti selezionati. Una soluzione davvero efficace ed estremamente utile per tutelare la nostra privacy. L’obiettivo degli sviluppatori è quello offrire nuove garanzie e protezione ai propri utenti, in modo da combattere la forte concorrenza di competitor di prima grandezza Come ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Se siete soliti utilizzareper comunicare quotidianamente con amici o colleghi, vi sarà capitato almeno un volta di avere a che fare con un contatto invadente e fastidioso che non appena vi vedeva online iniziava a tartassarvi di messaggi poco graditi. Per fortuna questa situazione non si ripresenterà più grazie a unadi. Lastudiata dagli sviluppatori dipermette infatti di nascondere il proprio accesso ad alcuni utenti selezionati. Una soluzione davvero efficace ed estremamente utile per tutelare la nostra privacy. L’obiettivo degli sviluppatori è quello offrire nuove garanzie e protezione ai propri utenti, in modo da combattere la forte concorrenza di competitor di prima grandezza...

