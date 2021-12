Come usare la nuova funzione di Whatsapp per nascondersi (Di martedì 21 dicembre 2021) Se siete soliti utilizzare Whatsapp per comunicare quotidianamente con amici o colleghi, vi sarà capitato almeno un volta di avere a che fare con un contatto invadente e fastidioso che non appena vi vedeva online iniziava a tartassarvi di messaggi poco graditi. Per fortuna questa situazione non si ripresenterà più grazie a una nuova funzione di Whatsapp. La nuova funzione studiata dagli sviluppatori di Whatsapp permette infatti di nascondere il proprio accesso ad alcuni utenti selezionati. Una soluzione davvero efficace ed estremamente utile per tutelare la nostra privacy. L’obiettivo degli sviluppatori è quello offrire nuove garanzie e protezione ai propri utenti, in modo da combattere la forte concorrenza di competitor di prima grandezza Come ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Se siete soliti utilizzareper comunicare quotidianamente con amici o colleghi, vi sarà capitato almeno un volta di avere a che fare con un contatto invadente e fastidioso che non appena vi vedeva online iniziava a tartassarvi di messaggi poco graditi. Per fortuna questa situazione non si ripresenterà più grazie a unadi. Lastudiata dagli sviluppatori dipermette infatti di nascondere il proprio accesso ad alcuni utenti selezionati. Una soluzione davvero efficace ed estremamente utile per tutelare la nostra privacy. L’obiettivo degli sviluppatori è quello offrire nuove garanzie e protezione ai propri utenti, in modo da combattere la forte concorrenza di competitor di prima grandezza...

Advertising

PornoNoblogs : @raelmc1 @MessinaMarco La so usare molto bene, ma non trovo nessuno studio negli ultimi 6 mesi che dica che i vacci… - monsieuu : RT @valy_s: Con una variante “veloce” come #Omicron non si riuscirà a tracciare un bel niente. La soluzione è ritornare ad usare gli strume… - MaurizioFuochi : RT @valy_s: Con una variante “veloce” come #Omicron non si riuscirà a tracciare un bel niente. La soluzione è ritornare ad usare gli strume… - 73af33757472423 : RT @andreaalpini3: Il tuttologo Mario Tozzi come rimedio per evitare di usare il viagra come ricetta sostiene che la donna deve essere o mo… - paolamontef : RT @akirarossi: @eerastudio @NLutto Da premettere che adoro Sole. Ma non credo minimamente a questa storia esterna. Noto che viene tirato f… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare Intervista a Nadia Urbinati: "Draghi? Non abbiamo bisogno dell'uomo della provvidenza per 20 anni" ...come anticaglie che non servono più, che sono anzi una spina nel fianco rispetto a un progetto di unità nazionale. Questo è negativo. E lo è altrettanto pensare che la società non debba avere o usare ...

Viaggio nella Roma intrappolata in una bolla, dove si comunica solo fra simili Si fa fatica a non usare gli stessi aggettivi per loro come per il degrado della borgata sospesa tra una consolare ed il nulla di una campagna romana che mantiene comunque un certo 'fascino. Quel ...

Come usare smartphone come webcam Wired Italia Come trasformare lo smartphone in webcam (per Mac, Windows e Linux) Utilizzare lo smartphone come webcam per effettuare videochiamate con computer fissi o portatili e con sistema operativo Windows o per Mac (e anche Linux) è diventata una prassi sempre più comune con ...

Come usare WordPress e altri strumenti professionali Vuoi imparare ad utilizzare WordPress oppure sei interessato agli strumenti professionali per un sito web? Ecco come fare.

...anticaglie che non servono più, che sono anzi una spina nel fianco rispetto a un progetto di unità nazionale. Questo è negativo. E lo è altrettanto pensare che la società non debba avere o...Si fa fatica a nongli stessi aggettivi per loroper il degrado della borgata sospesa tra una consolare ed il nulla di una campagna romana che mantiene comunque un certo 'fascino. Quel ...Utilizzare lo smartphone come webcam per effettuare videochiamate con computer fissi o portatili e con sistema operativo Windows o per Mac (e anche Linux) è diventata una prassi sempre più comune con ...Vuoi imparare ad utilizzare WordPress oppure sei interessato agli strumenti professionali per un sito web? Ecco come fare.