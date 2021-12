Colin Firth nel cast di Empire of Light, il nuovo film diretto da Sam Mendes (Di martedì 21 dicembre 2021) L'attore Colin Firth è tra i nuovi arrivi nel cast di Empire of Light, il nuovo progetto scritto e diretto da Sam Mendes. Il cast di Empire of Light, il nuovo film diretto da Sam Mendes, si è arricchito con numerosi arrivi che comprendono anche Colin Firth e Toby Jones. Il progetto riporterà sul set il regista dopo 1917, progetto che l'ha portato a conquistare numerose nomination ai premi Oscar. In precedenza era già stata confermata la presenza tra gli interpreti di Olivia Colman e Micheal Ward e ora Empire of Light porterà sugli schermi anche Colin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) L'attoreè tra i nuovi arrivi neldiof, ilprogetto scritto eda Sam. Ildiof, ilda Sam, si è arricchito con numerosi arrivi che comprendono anchee Toby Jones. Il progetto riporterà sul set il regista dopo 1917, progetto che l'ha portato a conquistare numerose nomination ai premi Oscar. In precedenza era già stata confermata la presenza tra gli interpreti di Olivia Colman e Micheal Ward e oraofporterà sugli schermi anche...

