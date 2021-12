Colesterolo e malattie cardiovascolari | nuove possibilità di cura

(Di martedì 21 dicembre 2021) In Europa lecausano 3,9 milioni di decessi all'anno e costano 210 miliardi di euro all'Unione Europea. Rappresentano inoltre la principale causa di morte e comorbidità tra le persone affette da diabete. Un ruolo in questo senso viene svolto anche dal. "I trigliceridi - ha spiegato ad askanews il professor Alberto Zambon, del Dipartimento di Medicina, dell'Università degli studi di Padova - sono venuti alla ribalta negli ultimi anni come una componente del processo di arteriosclerosi. cioè il danno alle nostre arterie. Sono dei grassi che circolano in micro-particelle; le lipoproteine che trasportano i trigliceridi riescono a penetrare attraverso la protezione delle nostre arterie e si accumulano come ilcattivo e a mano a mano che si accumulano formano una placca che ...

AlessandroFois9 : @JolandaBivona @CristinaDragani È il santo graal, gli esperti non si pronunciano. Io ci provo: 1) Decessi covid sot… - IlFarosulMondo : #Colesterolo e #malattie cardiovascolari associate alla #plastica - Patrizi61522084 : @GuidoCrosetto Faccia attenzione!Next step del MdSalute sarà vietare gli insaccati ,xchè potenziali portatori di m… - PhilipJFry95 : @gab_fine @tiziano2012 @SkyTG24 Ci sei o ci fai? I morti di covid muoiono per un virus molto contagioso. I morti… - malatinvisibili : MALATTIE RARE – SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), IDENTIFICATI NUOVI GENI RESPONSABILI E IL POSSIBILE RUOLO DI E… -

Ultime Notizie dalla rete : Colesterolo malattie

askanews

Allora tutti a cercare quei cibi che fanno bene al nostro organismo, che tengono lontane lee che abbassanoe trigliceridi. Lo abbiamo già visto, per esempio, in economico ...In Europa lecardiovascolari causano 3,9 milioni di decessi all'anno e costano 210 miliardi di euro all'... Un ruolo in questo senso viene svolto anche dal."I trigliceridi - ha ...La velocità scoraggia il metabolismo e impedisce di tenere sotto controllo l’introito calorico e quindi il peso. Lo dimostra una ricerca dell’Università Federico II di Napoli ...Sebbene i dati scientifici abbiano registrato un miglioramento negli ultimi 40 anni dei livelli di colesterolo negli italiani, non è ancora il momento di ...