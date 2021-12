Clizia Incorvaia incinta | “La mia più grande paura mi è venuta a trovare Ho dolori ovunque e credo di avere il Covid”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Giorni di apprensione e ansia per, l’ex gieffina fidanzata con Paolo Ciavarro eddel loro primo bimbo. La donna, 41 anni, dovrebbe partorire tra fine febbraio e inizio marzo ma a preoccuparla adesso c’è il. Sì perché la sua primogenita, Nina (avuta con il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina) ha contratto il virus. Ad annunciarlo è statastessa con un post pubblicato su Instagram il 18 dicembre: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimastae non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”. E ancora ha ...

non nasconde la sua preoccupazione: "Ho dolori ovunque. Credo di aver contratto il Covid" Di recentegiunta ormai al suo settimo mese di gravidanza, non ha nascosto ...Ce ne sono per tutti i gusti, anche per chi non vuole rinunciare alla bella lunghezza raggiunta con sacrifici, come nel caso di. Analizziamo il suo stile nei minimi dettagli!...Clizia Incorvaia incinta e forse positiva alla Covid 19 allarma i fan, dicendo che ha dolori dappertutto ed è stanca, non riesce a parlare ...Il GF ha portato a Clizia Incorvaia l'amore con Paolo Ciavarro. I due aspettano il loro primo figlio. Ma un annuncio, però, preoccupa i fan.