Clizia Incorvaia | il dramma improvviso | “È un momento duro”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Brutta disavventura perche purtroppo sta vivendo in queste ore: il messaggio sui social della showgirl, come sta?ha voluto comunicare a tutti una brutta notizia: è stata infatti trovata positiva al Covid. La fidanzata di Paolo Ciavarro, infatti, ha dato la notizia a tutti i suoi amatissimi fan e follower

, che l'altro giorno ha rivelato che la primogenita Nina (avuta con l'ex Francesco Sarcina) ha contratto il Coronavirus, ha dovuto dare una bruttissima notizia ai suoi follower di ...Momento difficile per, 41 anni. Dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi che sua figlia Nina, 6 anni, ha contratto il Covid , lungo il primo pomeriggio di martedì 21 dicembre ha reso noto di essere lei ...Soltanto qualche giorno fa Clizia Incorvaia aveva fatto su Instagram un annuncio che nessuna madre vorrebbe fare: sua figlia Nina ha preso il Covid, gettandola in un profondo sconforto. Oggi, un trist ...Momento difficile per Clizia Incorvaia, 41 anni. Dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi che sua figlia Nina, 6 anni, ha contratto il Covid, lungo il primo pomeriggio di martedì 21 dicembre ha reso n ...