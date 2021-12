Clizia Incorvaia ha contratto il Covid-19, le condizioni di salute dell’influencer in gravidanza: il post (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Clizia Incorvaia vive da qualche anno un’intensa storia d’amore con Paolo Ciavarro. Il legame tra i due bellissimi personaggi televisivi è nato dentro la Casa del Grande Fratello Vip4. I due ragazzi erano coinquilini, ma il feeling tra di loro è diventato sempre più importante e i due hanno intrapreso una reale storia d’amore. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, adesso, attendono un figlio, che si chiamerà Gabriele. Però, nelle ultime ore un problema ha impensierito la gravidanza della showgirl. Clizia Incorvaia ha annunciato, infatti, di essere risultata positiva al Covid-19. Clizia Incorvaia conferma la positività al Covid-19 Clizia Incorvaia ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021)vive da qualche anno un’intensa storia d’amore con Paolo Ciavarro. Il legame tra i due bellissimi personaggi televisivi è nato dentro la Casa del Grande Fratello Vip4. I due ragazzi erano coinquilini, ma il feeling tra di loro è diventato sempre più importante e i due hanno intrapreso una reale storia d’amore.e Paolo Ciavarro, adesso, attendono un figlio, che si chiamerà Gabriele. Però, nelle ultime ore un problema ha impensierito ladella showgirl.ha annunciato, infatti, di essere risultata positiva al-19.conferma la positività al-19ha ...

