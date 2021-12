Clima: Draghi, 'transizione ecologica sia opportunità, coinvolgere giovani' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La lotta al cambiamento Climatico richiede sforzi notevoli sul piano interno e internazionale. Gli impegni che abbiamo preso come Unione europea ci obbligano ad agire su più fronti. Dobbiamo fare in modo che la transizione ecologica sia un'opportunità; Che le nostre imprese siano in grado di gestire queste profonde trasformazioni; Che i lavoratori siano formati adeguatamente per i lavori che verranno; E che i cittadini, soprattutto i più deboli, siano sostenuti nel far fronte ai costi della transizione". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla XIV° Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. "Allo stesso tempo - rimarca il premier - è essenziale continuare a impegnarci perché tutti i Paesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La lotta al cambiamentotico richiede sforzi notevoli sul piano interno e internazionale. Gli impegni che abbiamo preso come Unione europea ci obbligano ad agire su più fronti. Dobbiamo fare in modo che lasia un'; Che le nostre imprese siano in grado di gestire queste profonde trasformazioni; Che i lavoratori siano formati adeguatamente per i lavori che verranno; E che i cittadini, soprattutto i più deboli, siano sostenuti nel far fronte ai costi della". Così il presidente del Consiglio Mario, intervenendo alla XIV° Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. "Allo stesso tempo - rimarca il premier - è essenziale continuare a impegnarci perché tutti i Paesi ...

