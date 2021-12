Clamoroso Coppa d’Africa, adesso è ufficiale: ecco quando si giocherà! (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva chiesto lo slittamento della competizione a settembre, Patrice Motsepe, Presidente della CAF, ha fatto chiarezza sulla situazione. Motsepe, Presidente della CAFPatrice Motsepe ha smentito tutte le indiscrezioni della giornata di oggi e ha confermato che la Coppa d’Africa si giocherà a Gennaio. Queste le sue parole: “Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la Coppa, che il mio amico Samuel Eto’o è convinto andrà a una certa nazionale… Ma anche il presidente della federazione senegalese lo è, per un’altra squadra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva chiesto lo slittamento della competizione a settembre, Patrice Motsepe, Presidente della CAF, ha fatto chiarezza sulla situazione. Motsepe, Presidente della CAFPatrice Motsepe ha smentito tutte le indiscrezioni della giornata di oggi e ha confermato che lasi giocherà a Gennaio. Queste le sue parole: “Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la, che il mio amico Samuel Eto’o è convinto andrà a una certa nazionale… Ma anche il presidente della federazione senegalese lo è, per un’altra squadra ...

