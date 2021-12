Cittadino singalese brutalmente ucciso in Pakistan | rapporti tesi con lo Sri Lanka

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ifra Srisono in difficoltà a causa della brutale uccisione di Priyantha Diyawadanage, managerpicchiato a morte dalla folla e poi bruciato a Sialkot, nella provincia del Punjab. Le autoritàe hanno già arrestato più di cento persone e il premier Imran Khan ha bollato l’accaduto come “giorno della vergogna” per il suo Paese. Su Internet circola il video del linciaggio e del cadavere messo a fuoco, davanti al quale alcuni facevano dei selfie. Le autorità riferiscono che la causa che ha scatenato la reazione della gente sembra essere stato un gesto “blasfemo” della vittima, che ha strappato dei manifesti con il nome di Maometto; tuttavia un testimone afferma che la rimozione dei poster fosse dovuta semplicemente alla preparazione dell’edificio per i lavori ...