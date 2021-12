Cirio contro lockdown e tampone ordinario: “Vaccinati non paghino prezzo pandemia” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Mi rimetterò alle scelte del Governo come ho sempre fatto. Ma dico una cosa, non siano i Vaccinati a pagare l’andamento di questa crisi, di questo innalzamento dei contagi che ci dimostra che sono i non Vaccinati il problema”. Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio di fronte all’ipotesi di un nuovo inasprimento delle misure di contenimento del Covid. In particolare per Cirio introdurre l’obbligo di tamponi ai Vaccinati protrebbe essere controproducente: “Vaccinare, lo dimostra la scienza è una corazza. Sono mesi che noi governatori che siamo in trincea spieghiamo alla gente di vaccinarsi proprio per evitare il tampone. Imporre il tampone in maniera generalizzata rischierebbe sicuramente di minare questo messaggio. Ma soprattutto credo non ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 dicembre 2021) “Mi rimetterò alle scelte del Governo come ho sempre fatto. Ma dico una cosa, non siano ia pagare l’andamento di questa crisi, di questo innalzamento dei contagi che ci dimostra che sono i nonil problema”. Così il governatore del Piemonte Albertodi fronte all’ipotesi di un nuovo inasprimento delle misure di contenimento del Covid. In particolare perintrodurre l’obbligo di tamponi aiprotrebbe essereproducente: “Vaccinare, lo dimostra la scienza è una corazza. Sono mesi che noi governatori che siamo in trincea spieghiamo alla gente di vaccinarsi proprio per evitare il. Imporre ilin maniera generalizzata rischierebbe sicuramente di minare questo messaggio. Ma soprattutto credo non ...

Advertising

nuovasocieta : Cirio contro lockdown e tampone ordinario: “Vaccinati non paghino prezzo pandemia” - barinewstv : Covid: Regioni contro il tampone ai vaccinati, per Cirio e Toti “l’obbligo contraddice il lavoro fatto finora?... - CatelliRossella : Covid: le Regioni contro i tamponi per i vaccinati. Cirio: 'Obbligo contraddice il lavoro fatto' - Cronaca - ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: le Regioni contro i tamponi per i vaccinati. Cirio: 'Obbligo contraddice il lavoro fatto'… - notiziepiemont : VACCINAZIONI #Piemonte 20/12/2021 - 31.364 VACCINI OGGI CONTRO IL COVID, TRA CUI 27.492 TERZE DOSI. #NewsNP… -