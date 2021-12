Cina | amb Ferrari | Interscambio con l' Italia cresciuto nonostante crisi

(Di martedì 21 dicembre 2021) le parole di Luca, ambasciatoreno in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021

Advertising

ANSA_med : Egitto, Benedetti Gaglio 'moderno Marco Polo'. Video-encomio di Amb.Cina per filantropo-ponte col Cairo | #ANSA - Italychina : '#Export verso la Cina rappresenta uno dei motori fondamentali della nostra economia: importanti non solo i canali… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina amb

Agenzia ANSA

le parole di Luca Ferrari, ambasciatore italiano in, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel mondo, alla Farnesina. 21 dicembre 2021... ha detto Lo Cascio avvertendo che i Balcani rischiano essere un terreno di confronto tra "l'Occidente da una parte e Russia eche cercano di espandere la loro influenza in una regione molto ...le parole di Luca Ferrari, ambasciatore italiano in Cina, in occasione della XIV conferenza degli ambaasciatori e ambasciatrici d'italia nel ..."La Cina ha affrontato il Covid con un politica di tolleranza zero, con misure draconiane nel tracciamento. Il Paese è sostanzialmente chiuso, perché ha bisogno di difendersi più di altri, data la sua ...