Cile, esule in Italia: "Ho dato l'anima per queste elezioni, Boric ha capacità di ascoltare" (Di martedì 21 dicembre 2021) "Abbiamo dato l'anima in queste elezioni, raggiunto un sacco di gente che non aveva votato, di Boric mi ha colpito la sua capacità di ascoltare". Racconta così all'Adnkronos l'emozione per la vittoria alle presidenziali del candidato della sinistra radicale Gabriel Boric della comunità dei Cileni in Italia, Lucy Rojas Reischel, una delle esuli storiche Cilene nel nostro Paese, dove è arrivata nel 1975, dopo essere entrata nell'ambasciata Italiana scavalcandone il muro per cercare rifugio dopo il golpe di Augusto Pinochet. "Noi Cileni all'estero non avevamo il diritto al voto fino al 2017, fino all'elezione del presidente uscente Pinera", continua la ...

