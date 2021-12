Ciclismo | Harrie Lavreysen premiato corridore dell’anno nei Paesi Bassi

(Di martedì 21 dicembre 2021)ha vinto più che meritatamente il “Gerrit Schulte”, prestigioso trofeo assegnato al miglior ciclista orange. Battuta la concorrenza di Mathieu Van der Poel, giàcon tale onorificienza nell’ultimo biennio, perè la consacrazione di un’annata speciale in cui ha fatto razzia di vittorie tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e Champions League. Il ventiquattrenne originario di Luyksgestel ha conquistato due titoli olimpici nella velocità (sia individuale che a squadre) e si è confermato poi a livello intercontinentale ed europeo in ambedue le gare. Ai Mondiali di Roubaix ha superato le aspettative trionfando anche nel keirin, disciplina che a Tokyo gli aveva regalato il bronzo. Ciliegina sulla torta del 2021 diil successo nella categoria ...

La competizione si risolverà dunque a Londra dove tra oggi e domani sono in programma il terzo ed il quarto appuntamento della rassegna. Nella classifica di velocità l'olandese Harrie Lavreysen e la tedesca Hinze hanno ormai ipotecato la vittoria mentre i giochi rimangono aperti per quanto riguarda la categoria Endurance. Al maschile il veterano iberico Sebastian Mora se la ... Presenti anche i due assi del ciclismo a 360° ovvero il belga Wout van Aert e l'olandese Mathieu van der Poel. La pista è rappresentata dall'olandese Harrie Lavreysen (due ori alle Olimpiadi di ... Al Lee Valley VeloPark di Londra si è conclusa la prima edizione della Champions League di ciclismo su pista, il nuovo evento ideato dall'Unione Ciclistica Internazionale in collaborazione con Eurospo ...