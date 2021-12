Ciaone di Calenda A due mesi dalle elezioni il leader di Azione lascia il Campidoglio Ferrara M5S | “A Bruxelles pagano di più | si sa…”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare edi partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a Francesco Carpano che ha coordinato il programma della nostra lista”. È quanto ha annunciato su Twitter (qui il post) ildi, Carlo. “Francesco – aggiunge– è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l’ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui”. In un’intervista a Radio Capitalha rivelato di essere rimasto stupito dal modo di lavorare in Consiglio comunale. “Io con tutta franchezza ci sono ...

