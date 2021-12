Christian | Edoardo Pesce nel trailer che svela la data di uscita del dramma soprannaturale Sky

(Di martedì 21 dicembre 2021)è al centro deldiprodotto da Sky e Lucky Red, ecco ladiufficiale. Pubblicato ildi, produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, cheladi: lo show arriverà il 28 gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW. Commissionata da Sky Studios per l'Italia,è un supernatural - crime drama con il vincitore del David di Donatello(Dogman) protagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all'improvviso delle stimmate con le ...

Sky ha diffuso il trailer ufficiale e annunciato la data di debutto di, nuova serie originale con il vincitore del David di DonatelloPesce ( Dogman ) protagonista nel ruolo che le dà il nome. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW da venerdì 28 ...la sinossi approfondimento, il teaser trailer della serie tv conPesce In un quartiere desolato della periferia romana,Pesce) si guadagna da vivere facendo l'...Due nuove pubblicazioni, rigorosamente bodoniane, per segnare la ripresa di un percorso: un volume dedicato a Bergamo e il Numero Zero della rivista FMR ...Edoardo Pesce è al centro del trailer di Christian, dramma soprannaturale prodotto da Sky e Lucky Red, ecco la data di uscita ufficiale. Pubblicato il trailer di Christian, produzione Sky e Lucky Red ...