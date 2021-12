Chris Noth licenziato da The Equalizer - Le star di Sex And The City | Sosteniamo le donne molestate

Advertising

comingsoonit : Tutti prendono le distanze da #ChrisNoth dopo le diverse accuse di violenza sessuale arrivate all'indomani del debu… - RegalinoV : Le protagoniste di And Just Like That intervengono sulla questione legata a Chris Noth - 3cinematographe : #Chris Noth è stato licenzato dalla serie #TheEqualizer, di cui era il protagonista, dopo le accuse di violenza ses… - RollingStoneita : Chris Noth, aka Mr. Big, accusato di molestie sessuali: arriva il commento di Sarah Jessica Parker - 3cinematographe : #SarahJessicaParker e le colleghe di #SexandtheCity commentano le accuse rivolte e Chris Noth, schierandosi dalla p… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Noth

Va sempre peggio a, 67 anni, accusato la scorsa settimana di stupro da due donne. Il Mr Big di 'Sex And The City' è stato infatti licenziato, con effetto immediato, dalla serie tv 'The Equalizer' alla quale ...Mentrenon potrà tornare nell'universo di Sex and the City , per ragioni che vi saranno ovvie con la visione del primo episodio del recente revival And Just Like That... , l'altra serie di cui l'...Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis commentano per la prima volta le denunce di molestie a carico del collega: «Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti» ...Sarah Jessica Parker e le colleghe di And Just Like That hanno rilasciato un comunicato circa la faccenda Chris Noth.