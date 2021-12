Chris Noth, le attrici di Sex and The City reagiscono alle accuse: "Sosteniamo le donne molestate" (Di martedì 21 dicembre 2021) La reazione delle attrici di Sex and the City alle accuse di molestie contro Chris Noth, nel frattempo arriva la notizia del licenziamento dell'attore da The Equalizer. Dopo le accuse di molestie sessuali mosse contro Chris Noth da due donne, arriva la reazione delle sue co-protagoniste di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Nel frattempo, si diffonde la notizia del licenziamento dell'attore dallo show CBS The Equalizer. Due donne hanno accusato Chris Noth di violenza, tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent'anni. L'attore è stato subito licenziato dalla serie The Equalizer e le sue colleghe di Sex ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) La reazione delledi Sex and thedi molestie contro, nel frattempo arriva la notizia del licenziamento dell'attore da The Equalizer. Dopo ledi molestie sessuali mosse controda due, arriva la reazione delle sue co-protagoniste di Sex and the, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Nel frattempo, si diffonde la notizia del licenziamento dell'attore dallo show CBS The Equalizer. Duehanno accusatodi violenza, tra il 2004 e il 2015, quando entrambe avevano circa vent'anni. L'attore è stato subito licenziato dalla serie The Equalizer e le sue colleghe di Sex ...

