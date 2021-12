Chiara Ferragni, la borsa-montone Louis Vuitton è perfetta per le feste (Di martedì 21 dicembre 2021) Chiara Ferragni si è immersa totalmente nell’atmosfera delle feste – o perlomeno, i suoi outfit l’hanno decisamente fatto – proponendo ogni giorno look e accessori a cui ispirarsi durante il periodo natalizio. Dalla tutina di pizzo super sensuale (che come sempre ha diviso il popolo del web), al meraviglioso fiocco di velluto nero in pieno mood ‘Marry Christmas‘, l’influencer continua ad ammaliare i suoi followers nella sua personalissima versione di natalizio. E l’ultimo scatto la vede sfoggiare un accessorio davvero unico: una borsa Louis Vuitton meravigliosa. Diventata da poco più di un mese testimonial del noto brand, l’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae con la borsa Capucines MM del marchio parigino. Si tratta di un ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 dicembre 2021)si è immersa totalmente nell’atmosfera delle– o perlomeno, i suoi outfit l’hanno decisamente fatto – proponendo ogni giorno look e accessori a cui ispirarsi durante il periodo natalizio. Dalla tutina di pizzo super sensuale (che come sempre ha diviso il popolo del web), al meraviglioso fiocco di velluto nero in pieno mood ‘Marry Christmas‘, l’influencer continua ad ammaliare i suoi followers nella sua personalissima versione di natalizio. E l’ultimo scatto la vede sfoggiare un accessorio davvero unico: unameravigliosa. Diventata da poco più di un mese testimonial del noto brand, l’imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae con laCapucines MM del marchio parigino. Si tratta di un ...

