Chiara Ferragni, foto un po' troppo spinta: tutina trasparente e perizoma, è pioggia di critiche | Guarda (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro scatto con tutina in pizzo trasparente. Chiara Ferragni si fa immortalare così per poi pubblicare la foto su Instagram. Bellissima, come sempre, l'influencer scatena però la polemica. Il motivo? Il fatto che è una mamma. Molti infatti gli utenti che criticano la scelta della moglie di Fedez: "Sei una mamma, certe foto non le devi fare". Eppure lo scatto non è nuovo. Già nella serata di martedì 14 dicembre l'influencer aveva condiviso degli scatti vestita con una tutina di pizzo e un paio di stivali neri: la stessa tutina che indossa anche oggi. "Ready for your judgement" (pronta per il vostro giudizio) commentava mentre la Rete criticava: "Tanta fatica per infilarlo alla fine uscivi nuda era più semplice no?". E poi: "Sei una bellissima ...

