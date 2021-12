“Chi ha incastrato Babbo Natale?”, Siani torna alla sua comicità prima maniera che non fa più ridere (Di martedì 21 dicembre 2021) Non convince l’ultimo film di Alessandro Siani quel “Chi ha incastrato Babbo Natale?” che nasce in pectore come il cinepanettone natalizio ma che delude per qualità di dialoghi e per sostanza di comicità, ma sicuramente non come biglietti strappati e questo deve farci riflettere. Babbo Natale (Christian De Sica) vive in Lapponia con la nipote Saša (Diletta Leotta) ma questo Natale è in difficoltà perché potrebbe non soddisfare i desideri dei bambini che chiedono smartphone e giochi al computer. L’elfo Romeo (Leigh Gill) che sta per avere un figlio dalla moglie Rebecca (Sara Ciocca) cerca di fare fallire Babbo Natale alleandosi con la Wonderfast la maggiore azienda di e-commerce mondiale che solo a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) Non convince l’ultimo film di Alessandroquel “Chi ha?” che nasce in pectore come il cinepanettone natalizio ma che delude per qualità di dialoghi e per sostanza di, ma sicuramente non come biglietti strappati e questo deve farci riflettere.(Christian De Sica) vive in Lapponia con la nipote Saša (Diletta Leotta) ma questoè in difficoltà perché potrebbe non soddisfare i desideri dei bambini che chiedono smartphone e giochi al computer. L’elfo Romeo (Leigh Gill) che sta per avere un figlio dmoglie Rebecca (Sara Ciocca) cerca di fare fallirealleandosi con la Wonderfast la maggiore azienda di e-commerce mondiale che solo a ...

