Chelsea | Jorginho falso positivo al Covid | il centrocampista è tornato ad allenarsi

(Di martedì 21 dicembre 2021) Buone notizie per il, che recupera. Ilitaliano era infatti risultatoal-19 alla vigilia del match contro il Wolverhampton. Tuttavia, il tecnico Tuchel aveva lasciato intendere che il test non chiariva al 100% se il calciatore avesse effettivamente contratto il virus. Una volta ripetuto il test, è stata constatata la negatività al-19 dell’italiano, che ha dunque potuto tornare adcon il gruppo. SportFace.

... non esiste l'Italia di Mancini senza Insigne,e il Napoli di Sarri, non esiste Spinazzola ... il Liverpool di Klopp, ildi Tuchel, l'Ajax di Ten Hag, le varie versioni del City di ...Gli auguri della SSC Napoli aper i suoi 30 anni . Il giocatore in forza alcompie 30 anni e e la SSC Napoli tramite i social ci ha tenuto ad augurargli buon compleanno. Tutte le news sul calciomercato e non solo ...Buone notizie per il Chelsea, che recupera Jorginho. Il centrocampista italiano era infatti risultato positivo al Covid-19 alla vigilia del match contro il Wolverhampton. Tuttavia, il tecnico Tuchel a ...Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea, match valido per gli ottavi di finale di EFL Cup di scena al Community Stadium di Londra ...