Che cosa succede in Sudafrica nel Ground Zero di Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) Tanti, tantissimi contagi, ma in proporzione pochi decessi: questo dicono i dati di Omicron relativi al Sudafrica, Paese dove la variante del Covid-19 è stata scoperta per la prima volta lo scorso 26 novembre. Il tasso di contagio legato al coronavirus sta aumentando giorno dopo giorno. Allo stesso tempo, il numero delle persone morte o InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 21 dicembre 2021) Tanti, tantissimi contagi, ma in proporzione pochi decessi: questo dicono i dati direlativi al, Paese dove la variante del Covid-19 è stata scoperta per la prima volta lo scorso 26 novembre. Il tasso di contagio legato al coronavirus sta aumentando giorno dopo giorno. Allo stesso tempo, il numero delle persone morte o InsideOver.

Advertising

Pontifex_it : Il Tempo di #Avvento serve a fermarsi e chiedersi come preparare il #Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi… - reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «C’è da chiedersi: ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l’a… - VittorioSgarbi : Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monum… - Eraclanius : RT @fdragoni: #BorisJohnson torna a più miti consigli. 'Non ci sono evidenze per imporre un nuovo #lockdown sebbene serva cautela'. L'oppos… - 987mies : RT @zanzinian: Qualcuno mi ha raccontato che un sabato sera qualsiasi sei carabinieri sono entrati in un pub e hanno interrotto la cena dei… -