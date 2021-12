Charlène Wittstock «tornerà a casa per il nuovo anno»

(Di martedì 21 dicembre 2021) È quanto prevede l'esperto di reali Stéphane Bern che con il settimanale francese Gala si mostra ottimista: «Ci sono buone speranze». E poi aggiunge: «È stato undifficile anche per Alberto: gli manca sua moglie, la ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco»

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, `il principe Alberto non c`era`: assenza inspiegabile, altre voci drammatiche sulla Wittstock –… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Wittstock

Il suo stesso padre, Mike, 75 anni, ha affermato che Charlene sia ancora vulnerabile in conseguenza dei vari interventi medici subiti. Charlene di Monaco. L'importante ruolo assunto da ...Il principato di Monaco è scosso da voci, indiscrezioni, gossip anche piuttosto drammatici. E non solo su Charlene di Monaco , la principessa triste e ricoverata in un luogo segreto dopo aver ...