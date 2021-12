Charlene | gli auguri amari per Natale | il pensiero è alla sua famiglia

(Di martedì 21 dicembre 2021), per le Famiglie Reali, significa anche bellissime cartoline per augurare buone feste a tutti. Fotografie bellissime, ritratti di, istantanee del passato compaiono sui profili ufficiali social di tutti i royal e attirano grande attenzione. Una tradizione chedi Monaco, nonostante il periodo difficile, ha voluto mantenere. E l’immagine da lei scelta trasmette non solo una grande dolcezza, ma anche un profondo senso di malinconia.di Monaco, i suoidi Buonsta vivendo un lungo periodo di difficoltà. Da circa otto mesi, infatti, vive lontano da Monaco. Prima, per lungo tempo è stata costretta a restare in Sud Africa, dove ha subito ben tre delicatissimi interventi a causa di una brutta infezione che l’ha colpita in ...

Advertising

infoitcultura : Gli auguri di Charlene di Monaco ai figli: non è con loro per il compleanno? -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene gli

... non si è ancora ripresa e si trova in una clinica in Svizzera, ma quando tornerà? Le dichiarazioni ufficiali del Principato dicono chesi trova in clinica per riprendere forze , dopo......principe William e a Kate Middleton di non volare più insieme ai loro figli in elicottero per...di Monaco, "per il bene dei bambini": la straziante richiesta. Sospetto - choc: ha i giorni ...Quando tornerà la principessa Charlene di Monaco a casa? Ecco le novità diffuse da un giornalista amico dei reali.E’ quanto dice Stéphane Bern, esperto di reali, alla rivista “Gala”. E del principe Alberto dice: «Gli manca sua moglie: la ama profondamente e ha bisogno di averla al suo fianco».