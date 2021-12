Cessione Salernitana: nessuna nuova proroga concessa dalla FIGC (Di martedì 21 dicembre 2021) nessuna proroga per la Cessione della Salernitana: il termine ultimo fissato dalla FIGC resta quello del 31 dicembre 2021. Questa la decisione presa dal Consiglio Federale da poco concluso. Restano dunque solo altri 10 giorni per la Cessione del club: solo nel caso in cui dovessero arrivare offerte rispondenti ai requisiti entro il termine, ne saranno concessi altri 45 per espletare le pratiche necessarie al passaggio di proprietà. In tutto ciò il consigliere FIGC Mario Beretta, ha affermato che se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la Salernitana, il campionato di Serie A proseguirebbe con 19 squadre, mentre il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, al termine del Consiglio ha persino auspicato un ‘miracolo’. In ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021)per ladella: il termine ultimo fissatoresta quello del 31 dicembre 2021. Questa la decisione presa dal Consiglio Federale da poco concluso. Restano dunque solo altri 10 giorni per ladel club: solo nel caso in cui dovessero arrivare offerte rispondenti ai requisiti entro il termine, ne saranno concessi altri 45 per espletare le pratiche necessarie al passaggio di proprietà. In tutto ciò il consigliereMario Beretta, ha affermato che se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la, il campionato di Serie A proseguirebbe con 19 squadre, mentre il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, al termine del Consiglio ha persino auspicato un ‘miracolo’. In ...

