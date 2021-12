Cessalto | rapina al deposito Sme | commando di ladri blocca le strade con furgoni rubati

(Di martedì 21 dicembre 2021) Undi una decina ditori la scorsa notte ha preso di mira, nella zona industriale di(Treviso), ildel centro commerciale Sme, in via Vittoria. I malviventi hanno isolato la zona con una serie dimessi di traverso nellelimitrofe eti con il taglio degli pneumatici. Indagano i carabinieri, al vaglio le telecamere di sicurezza della zona.

...classe 1975 destinatario di una condanna a 2 anni pere lesioni (per unaimpropria commessa nel 2014 in danno di un'abitazione a Treviso) mentre i Carabinieri della Stazione di...Sullastanno indagando a 360 gradi i militari della stazione die del Norm di Conegliano per dare un volto e un nome ai responsabili. 'Ho paura che tornino, come posso sentirmi sicura?...Il piano della maxi rapina ai magazzini Sme di Cessalto poteva sembrare la sceneggiatura di un film, ma il bottino è stato magro.