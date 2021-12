Cento dollari per chi si vaccina entro fine anno: il sindaco di New York corre ai ripari contro Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) Un incentivo in contanti per far vaccinare al più presto i cittadini di New York. E' l'ultima idea messa in campo nella Grande Mela contro l'ondata di contagi della variante Omicron. Il sindaco di New ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un incentivo in contanti per farre al più presto i cittadini di New. E' l'ultima idea messa in campo nella Grande Melal'ondata di contagi della variante. Ildi New ...

Advertising

vabberaga : quello che vorrei io per natale non si può comprare neanche con cento miliardi di dollari señor - FabioTemporiti : RT @Valori_it: La ricchezza posseduta dai gestori dei 25 più grandi hedge fund statunitensi è cresciuta del 19 per cento nel 2021. I miliar… - Ecatetriformis : RT @pleporace: Se tra 5 anni il titolo #KKR, quelli della scalata Tim, sarà cresciuto dell'80 per cento, i due Ceo riceveranno un miliardo… - pleporace : Se tra 5 anni il titolo #KKR, quelli della scalata Tim, sarà cresciuto dell'80 per cento, i due Ceo riceveranno un… - Vinc1955 : L'appello di 50 premi Nobel: tagliare le spese militari del 2 per cento -