Caterina Balivo, su Instagram gli auguri speciali per la suocera (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà una settimana ricca di festeggiamenti per Caterina Balivo, la popolare conduttrice televisiva è riapparsa sui social per condividere con i suoi numerosi follower gli auguri di compleanno per la suocera Mirella che compie 87 anni. La madre del manager Guido Maria Brera è un personaggio noto ai fan della presentarice aversana: presente spesso tra i contenuti social della presentatrice, è anche stata ospite del suo seguitissimo talk Rai. Il post con gli auguri per la suocera Mirella La Signora Mirella, l’ottuagenaria suocera della Balivo, è la protagonista assoluta dei contenuti social della presentatrice che le ha riservato un trattamento degno di una vera festeggiata. Caterina Balivo le ha dedicato un post e alcune ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà una settimana ricca di festeggiamenti per, la popolare conduttrice televisiva è riapparsa sui social per condividere con i suoi numerosi follower glidi compleanno per laMirella che compie 87 anni. La madre del manager Guido Maria Brera è un personaggio noto ai fan della presentarice aversana: presente spesso tra i contenuti social della presentatrice, è anche stata ospite del suo seguitissimo talk Rai. Il post con gliper laMirella La Signora Mirella, l’ottuagenariadella, è la protagonista assoluta dei contenuti social della presentatrice che le ha riservato un trattamento degno di una vera festeggiata.le ha dedicato un post e alcune ...

Advertising

lilcloudym : RT @mariahsbubble: Mi spezza il fatto che le acerrime nemiche di Manila Nazzaro siano tutte donne partenopee. Prima Caterina Balivo, poi Ra… - mariahsbubble : Mi spezza il fatto che le acerrime nemiche di Manila Nazzaro siano tutte donne partenopee. Prima Caterina Balivo, p… - Chromaticaopsx : non Caterina Balivo che pubblica un video di Taylor in una storia instagram - xcinefilax : Caterina Balivo come noi dopo aver visto #SpiderManNoWayHome #NoWayHome - sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: “Una vittoria da big, che bel Napoli a San Siro!” -