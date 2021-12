Catania, bambina di 11 anni precipita da una finestra della scuola: non è in pericolo di vita. In corso le indagini (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è in pericolo di vita la bambina siciliana di 11 anni che lunedì 20 dicembre è caduta da una finestra della scuola media Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo da un’altezza di circa 3 metri. Trasportata dal 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso, è stata ricoverata per più traumi subiti a seguito della caduta. Gli accertamenti del personale hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino. Non è stata ancora formulata la prognosi e sono in corso altri approfondimenti diagnostici. Secondo quanto ha detto la stessa bambina, l’accaduto è stato il frutto di un incidente mentre si sporgeva dalla finestra. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è indilasiciliana di 11che lunedì 20 dicembre è caduta da unamedia Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo da un’altezza di circa 3 metri. Trasportata dal 118 all’ospedale Czzaro diin codice rosso, è stata ricoverata per più traumi subiti a seguitocaduta. Gli accertamenti del personale hanno evidenziato contusioni polmonari e una linea di frattura all’altezza del bacino. Non è stata ancora formulata la prognosi e sono inaltri approfondimenti diagnostici. Secondo quanto ha detto la stessa, l’accaduto è stato il frutto di un incidente mentre si sporgeva dalla. I ...

Catania, cade da finestra della scuola: undicenne ricoverata Si trova ricoverata nell'area dell'emergenza - urgenza pediatrica dell'ospedale Cannizzaro di Catania la bambina di 11 anni che ieri è caduta da una finestra della scuola media 'Raffaello Sanzio' di Tremestieri Etneo, nel Catanese, da un'altezza di circa 3 metri. Ha trascorso la notte in ...

Catania, bimba precipita dalla finestra di una scuola media: ricoverata all'ospedale Cannizzaro

