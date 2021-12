Caro energia: pagamento bollette luce e gas a rate? La proposta (Di martedì 21 dicembre 2021) Presentato dal Governo Draghi un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 contro il nuovo Caro energia atteso già a partire da gennaio. Se approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, la misura permetterebbe alle famiglie a basso reddito, ma anche alle piccole imprese e agli artigiani, di pagare a rate le bollette di luce e gas. Caro energia: pagamento bollette luce e gas a rate? Nuovo Caro energia in arrivo: il Governo Draghi prova a mettere una pezza con un emendamento alla Legge di Bilancio per il prossimo anno. Presentato alla Commissione Bilancio del Senato, se approvato permetterà alle famiglie a basso reddito di pagare a ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 dicembre 2021) Presentato dal Governo Draghi un emendamento alla Legge di Bilancio 2022 contro il nuovoatteso già a partire da gennaio. Se approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, la misura permetterebbe alle famiglie a basso reddito, ma anche alle piccole imprese e agli artigiani, di pagare aledie gas.e gas a? Nuovoin arrivo: il Governo Draghi prova a mettere una pezza con un emendamento alla Legge di Bilancio per il prossimo anno. Presentato alla Commissione Bilancio del Senato, se approvato permetterà alle famiglie a basso reddito di pagare a ...

