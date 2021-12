Caos Salernitana | la Figc tira dritto | “Se il club non verrà ceduto entro il 31 dicembre sarà escluso dalla Serie A”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Se la situazione societaria non cambia, dal primo gennaio laè fuori”. Il n.1 della, Gabriele Gravina,. Nessuna proroga. Nessun passo indietro, perché le regole sono chiare e rimangiarsele a questo punto vorrebbe dire perdere la faccia. Lo 0-5 casalingo contro l’Inter rischia seriamente di essere stata l’ultima partita dellainA, visto che il match contro l’Udinese non si giocherà per Covid (sconfitta a tavolino o rinvio, questa è l’ennesima farsa del calcio italiano). Fra le due alternative, una più scomoda dell’altra – concedere altri sei mesi di tempo per la cessione delo estrometterlo lasciando il campionato zoppo a 19 squadre – la Federazione ha scelto la seconda. Danno devastante per la...

Advertising

EnricoTurcato : Il caos iscrizione Le mancate garanzie Le proroghe delle scadenze La possibile cancellazione dal campionato Le f… - infoitsport : CAOS SALERNITANA - Salernitana, respinta la richiesta di proroga dalla FIGC - Marco43131795 : @AlfredoPedulla Ma Gravina e Dal Pino cosa cazzo devono ancora fare per essere cacciati a calci nel culo?! Ma basta… - Mediagol : VIDEO Salernitana, Beretta sul caos Serie A: “Senza acquirenti la soluzione è una…” - mcrisj01 : RT @EnricoTurcato: Il caos iscrizione Le mancate garanzie Le proroghe delle scadenze La possibile cancellazione dal campionato Le figura… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Salernitana

La Lega di Serie A non ha ancora rinviato la partita Udinese -, che non si giocherà visto che i campani non partiranno per UdineTorna l'incubo Covid in Serie A. Udinese -non si giocherà stasera ma la partita non è stata ancora ufficialmente rinviata. Cioffi ...1919, a seguito di accertate positività al Covid nel gruppo squadra, prende atto delle ... Uninsomma. Oggi l'Udinese si presenterà regolarmente al campo perché la Lega non ha alcuna ...Salernitana che per questa ultima gara del girone di andata non giocherà a Udine perché fermata dalla ASL di Salerno per la positività di alcuni tesserati". Squadra in quarantena, tragico epilogo di u ...Al termine dell'odierno Consiglio Federale è intervenuto in conferenza stampa il numero uno della Figc, Grabriele Gravina, che ha così annunciato importanti novità riguardo ...