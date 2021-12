Caos plusvalenze | il comunicato dell’Inter | “Si tratta di indagini preliminari”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Attraverso un, l’Inter ha fatto chiarezza in merito all’indagine aperta dalla Procura di Milano. I nerazzurri sono infatti indagati per presunte irregolarità sul tema. “FC Internazionale Milano conferma di aver fornito la documentazione richiesta relativa alle cessioni di taluni calciatori avvenute nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La richiesta è pervenuta dalla Procura di Milano per verificare la regolare contabilizzazione delle relative. I bilanci della società sono redatti nel rispetto dei più rigorosi principi contabili – si legge nella nota – Nessun tesseratoè indagato. Nessuna contestazione è stata formalizzata. Come recita ilstesso della Procura, sidi...

Dopo il controllo nella sede del club bianconero per il, si è registrata anche l'inchiesta della Guardia di Finanza nei confronti del club nerazzurro con l'accusa di falso in ...... per leeffettuate nelle operazioni di calciomercato degli ultimi tre anni, e hanno ... Questo ha fatto sì che ci fosse il. L'anno prossimo - spiega Infantino - sarà reintrodotto l'esame,...Aperta una nuova indagine dalla procura di Milano per verificare la validità delle plusvalenze effettuate dall'Inter nel biennio 2017-2019 ...Attraverso un comunicato, l'Inter ha fatto chiarezza in merito all'indagine aperta dalla Procura di Milano per presunte irregolarità sul tema plusvalenze ...