Caos in Casa dopo la diretta: le concorrenti contro il GF Vip (Di martedì 21 dicembre 2021) Anche la 29esima puntata del GF Vip 6 è stata in larga parte incentrata sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. A loro, addirittura, si è aggiunta la madre Wendy. Tutti e tre fuori dalla famosa porta rossa per un confronto, l'ennesimo per l'influencer e l'attore e il primo con la mamma di lei "L'unica cosa che io posso dire è che io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all'infinito", ha esordito Alex rivolgendosi a entrambe. "Non ho barriere, non ho niente. Mi spiace che tu (Soleil, ndr) stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta, inutile tornarci sopra. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil". La vippona ha poi chiesto espressamente ad Alex Belli delle scuse per "le pessime scene che tu e tua moglie state facendo" e sua mamma Wendy si è detta d'accordo. Le vippone contro Alex ...

